PPR Media Relations: Den Wassersprudler ins Portfolio aufgenommen

Das Wassersprudler-System von Soda Stream wird in jedem vierten Schweizer Privathaushalt genutzt und ist an über 3500 Verkaufsstellen in allen Regionen der Schweiz erhältlich. Um ihre ihre Bekanntheit in der Schweiz weiter auszubauen, setzt die Firma in der Medienarbeit neu auf die PPR Media Relations AG, einem Unternehmen von Keystone, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Marke Soda Stream solle durch eine kontinuierliche und professionelle Berichterstattung über die verschiedenen Produkte und Kernthemen gestärkt werden. Das Mandat umfasse das Erstellen einer gezielten PR-Strategie, das Schreiben und Versenden von Medienmitteilungen, das Organisieren von Medien-Events, die Kontaktpflege mit relevanten Medienschaffenden und Bloggern sowie das Hosting der Multimedia-Datenbank.

Zusätzlich unterstützt die Agentur das Unternehmen laut Mitteilung mit visueller PR wie der Produktion von Pressebildern und News-Videos und dem Versand der visuellen Inhalte via Keystone-Kanal an die grössten Medien schweizweit. In Zusammenarbeit mit der Partneragentur LikeMag würden ausserdem die Kommunikationsinhalte über diverse Social-Media-Kanäle gepusht. (pd/tim)