KSP: Inspirationsquelle für neue Ideen

«City-Ideen» heisst der neue Auftritt für Coop City, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Das seien Frühlings-, Sommer- und Herbst-Ideen. Im Zentrum stehen dabei Ideen zum Wohnen und fürs Wohlfühlen, Genuss-Ideen und Ideen zum Träumen sowie natürlich Ideen zum Sparen. Denn Coop City wolle Inspirationen geben für alle möglichen Lebenssituationen, natürlich aus allen Sortimenten wie zum Beispiel Mode, Beauty und Wohnen.

Der von KSP konzipierte und gestaltete neue Auftritt ist laut Mitteilung in den Bildern und in der Grafik klarer, moderner und frischer, aber auch emotionaler als bisher. Der neue Look sei ab sofort in Prospekten, in Print, am POS und in Schaufenstern der Coop City-Warenhäuser zu sehen.

Verantwortlich bei Coop City: Pia Bracher (Leitung OB CM/Beschaffung Near & Nonfood), Ursula Künzle (Leitung Werbung WH), Sonja Hunziker (Projekleitung Werbung WH), Felix Kubat (Leitung WH); bei KSP Krieg Schlupp Partner: Anita Kummer, Uwe Schlupp (Creative Direction), Jota Ziogas (Art Direction), Selina Russian (Grafik), Daniel Zehnder (Text), Harry Zogg (Beratungsleitung), Rahel Habersaat, Lara Roos (Beratung), Manuela Pasanen (DTP), Karin Heer (Fotografie), Andrea Maurer (Styling), Detail AG (Bildbearbeitung). (pd/tim)