Martin et Karczinski: Markenprofil des Vermögensverwalters geschärft

Albin Kistler, der Vermögensverwalter für Privatkunden, erweiterte sein Angebot und bietet nun auch eigene Produkte und Dienstleistungen im Bereich Asset Management an. Dies erforderte eine Neupositionierung.

Mit der bewährten Methodik von Martin et Karczinski flossen die in Tiefeninterviews erhobenen Erkenntnisse in den Strategieworkshop ein, in welchem die «Excellence» der Marke herausgearbeitet wurde, wie es in einer Mitteilung heisst. Danach wurden die inneren Werte von Albin Kistler in der äusseren Form wahrnehmbar gemacht.

Mit der zeitgemässen und mobilefähigen Webseite, einer neuen Werbekampagne und den frisch gestalteten Printmedien positioniert sich Albin Kistler über sämtliche Kontaktpunkte der Marke als exzellenten Vermögensverwalter mit einer unvergleichlichen Performance für jeden seiner Kunden. Denn Albin Kistler schlägt die Vergleichswerte, konstant Jahr für Jahr. Und: Albin Kistler hält Wort, so der Claim. (pd)