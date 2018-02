Am Dienstag erscheint die Coopzeitung in überarbeitetem Look, mit mehr Lesestoff und neuen Rubriken. Sie kommt nicht nur frischer, sondern auch mit deutlich erweitertem redaktionellem Inhalt daher, verpricht die Publikation in der Mitteilung.

Der neue Look des Magazins besteche durch Klarheit, frische Schriften und neue Farben. Die Grundfarbe Cyan sorge für Einheitlichkeit und mache die Zeitung ruhiger und übersichtlicher. Die neuen Schriften sorgten für bessere Lesbarkeit, Eleganz und einen modernen Look.

Die neuen Rubriken der «Coopzeitung» sollen ein Abbild des Schweizer Alltagslebens widerspiegeln: Im Ratgeber beantworten Fachpersonen Fragen in den Bereichen Erziehung, Tier, Recht sowie Beziehung. Die Pinnwand dient als Marktplatz mit Tipps und Inspirationen für die ganze Familie. Traumziele stellt Orte aus der Schweiz vor, zu denen sich ein Ausflug lohnt. Die neue Rubrik «Was macht eigentlich…?» gibt Einblick in das Leben von bekannten Persönlichkeiten, die aus dem Rampenlicht verschwunden sind.

Nationale Plakatkampagne

Auf die Neuerungen macht seit Montag auch eine nationale Plakatkampagne aufmerksam (persoenlich.com berichtete). Die verschiedenen Sujets zeigen Szenen aus dem Schweizer Leben, in welchen die «Coopzeitung» als Alltagshelfer immer mit dabei ist: mit Tipps, Rezepten, Ratschlägen, Inspirationen, nützlichen Informationen und Einkaufsideen.(pd/wid)