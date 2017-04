Ein Korrespondenten-Ranking

Der Beruf des TV-Korrespondenten ist kein Job für Softies. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen von den Printmedien haben sie kontinuierlich das aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in «ihren» Ländern zu beobachten – und darüber verständlich zu berichten. Die Wahrheit kann nur vor Ort erfahren werden. Die TV-Journalisten müssen sich vor Ort selbst helfen – und sich auch mit Schnitt- und Übertragungstechnik prima auskennen. Kommt dazu, dass ihr Leben und ihre Arbeit in manchen Ländern gefährlich sein kann.

Aus wirtschaftlichen Gründen mussten die Schweizer Printmedien reihenweise Ausland-Posten streichen. Oder diese mit ausländischen Zeitungen teilen. Was schon vor 20 Jahren Sinn gemacht hätte. Heute arbeiten immerhin noch über 100 fest angestellte und freie Journalistinnen und Journalisten im Ausland für Schweizer Medien. Das Deutschschweizer Fernsehen leistet sich gegen 20 Korrespondenten, die aus aller Welt für «Tagesschau», «10 vor 10», «Rundschau» oder «SRF global» berichten. Und das finde ich gut so.

Ein Ranking:

**** Pascal Weber, Naher Osten, Ägypten, Israel

Ein Top-Mann, mutig und mit sehr fundiertem Wissen. Weber macht auch hervorragende Dok-Filme. Der Journalist ist sicher vor der Kamera, auch wenn er mitunter etwas hektisch und übereifrig wirkt.





**** Adrian Arnold, Deutschland

Der Walliser ist seit Jahren ein sicherer Wert. Glänzender Analyst, gewandt. Er machte schon als Frankreich-Korrespondent und während seinem Zwischenhalt in Bern einen tollen Job.





**** Christof Franzen, Russland

Verdient ebenfalls Bestnote, obschon er vor der Kamera nicht ganz so souverän wie Weber oder Arnold ist. Franzen hat Russland «im Griff» und viel über die Weltmacht zu sagen.





**** Alexandra Gubser, Frankreich

Diese Top-Frau fiel schon beim Start ihrer TV-Karriere bei TeleZüri positiv auf. Engagiert, klare Sprache. Stets gut vorbereitet. Brillant vor der Kamera.





**** Jens Korte, Börsenkorrespondent, New York

Klasse. Dem Mann macht nicht so schnell ein anderer Wirtschaftsjournalist etwas vor. Kortes Auftritte sind immer souverän, Versprecher kennt der Deutsche nicht. Ich lese auch gern von ihm, etwa in der «NZZ am Sonntag».





**** Barbara Lüthy, Südostasien

Auch wenn sie vor der Kamera oft aufgeregt wirkt und hantiert: Fachlich überzeugt Lüthy. Die China-Spezialistin liefert seit Jahren spannende Themen in die Schweiz.





**** Sebastian Ramspeck, Brüssel

Der Bundesrat kann von SRF lernen. Der Sender hat die EU nämlich fest im Griff… Wie schon sein Vorgänger Jonas Projer (heute «Arena»-Chef), macht Ramspeck in Brüssel einen hervorragenden Job. Unaufgeregt, dossiersicher – eine Freude, dem früheren «SonntagsZeitung»-Journalisten zuzuhören.





*** Peter Düggeli, USA

Amerika ist der wichtigste Korrespondenten-Posten. Von der «Station» Washington träumt jeder Diplomat. Und auch die meisten Ausland-Journalisten. Wer schätzt schon Trump. Aber bei Düggeli bekomme ich als Zuschauer oft das Gefühl, dass er Amerika nicht mag. Und: Dieser Mann findet sich im TV selber besser als er in Wirklichkeit ist.





*** Urs Gredig, Grossbritannien

Als «Tagesschau»-Moderator war er besser. Gredig macht seine Arbeit, überrascht aber selten. Nicht nur wegen dem Brexit erwartet der Zuschauer spannendere und vor allem häufiger Geschichten aus dem durchaus faszinierenden England. Das Königshaus mag er.





*** Philipp Zahn, Italien

Ein guter Mann, der die Kamera nicht scheut und sich kaum Fehler erlaubt. Nur: Italien hat mehr interessante und kontroverse Themen zu bieten, als ich von ihm zu sehen bekomme.





*** Thomas von Grünigen, New York

Ein Privileg, aus einer der faszinierendsten Städte der Welt berichten zu dürfen. Hunderttausende von Schweizerinnen und Schweizern besuchen jedes Jahr New York. Schade, dass von Grünigen nicht häufiger Geschichten aus der Weltstadt liefert. Oder liefern darf.





** Ruth Bossart, Türkei

Seit langem keine leichte Aufgabe, aus der Türkei zu berichten. Fachlich gehen die Berichte von Bossart in Ordnung. Nur: Diese Frau ist unsicher und zu aufgeregt vor der Kamera. Daher verhaspelt sie sich häufig. In der Auslandredaktion der «Tagesschau» in Zürich wäre sie besser platziert.





** Peter Balzli, Österreich

Ein prima Journalist und schon fast ein SRF-Urgestein. Balzli kann sich als Korrespondent mit jedem Land anfreunden. Leider taugt seine Stimme wenig fürs Fernsehen.

Pascal Nufer (China), Erwin Schmid (Spanien) und Thomas Stalder (Japan) sind in den Info-Sendungen zu wenig präsent, um sie in ein Ranking einbeziehen zu können.

Ob TV oder Print: Die hintergründige Arbeit der Korrespondenten ist und bleibt in dieser immer komplexeren und schwierigeren Welt unverzichtbar. Auch wenn es eine schöne Stange Geld kostet.

