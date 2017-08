Das ZDF war zuerst. Seit 1986 überträgt die TV-Anstalt am späten Sonntagmorgen den «Fernsehgarten». Live vom Gelände seines Sendezentrums (ein Quadratkilometer) am Mainzer Lerchenberg. Das Format schaffte es vor drei Jahren ins Guiness-Buch der Rekorde – als am längsten laufende Open-Air-Unterhaltungsshow. Erste «Fernsehgarte»"-Moderatorin war Ilona Christen, die mit dem Innerschweizer Bauunternehmer Ambros Christen verheiratet war und mit ihm in Ennetbürgen (NW) lebte.

1993 wechselte die gebürtige Saarländerin zu RTL, wo sie durch eine ihren Namen tragende Nachmittags-Talkshow führte. 2009 starb Ilona Christen, erst 58-jährig, an einer Blutvergiftung. Heute wird der «Fernsehgarten» von Andrea Kiewel moderiert, einst Leistungsschwimmerin in der Nationalmannschaft der DDR. Vom Erfolg des Konkurrenten angestachelt baute vor über zwanzig Jahren auch die ARD ihr Angebot aus und produziert seit 1995 «Immer wieder sonntags». Die Freiluft-Show wird in den Sommermonaten aus dem Europapark in Rust übertragen und seit 2005 von Volksmusik-Star Stefan Mross präsentiert.