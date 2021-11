Digitalisierung: 100’000 Interessierte an Digitaltag-Events

Am 5. Schweizer Digitaltag haben sich laut den Veranstalternüber 100'000 Menschen für die rund 700 Events interessiert. Diese fanden am Mittwoch sowohl online wie physisch an über 30 Orten in der ganzen Schweiz statt.



Ein Kernstück des Tages war ein 18-stündiges Livestream-Programm auf zwei Kanälen, wie die Veranstalterin digitalswitzerland am Mittwochabend mitteilte. Zu den Höhepunkten hätten auch der Frauen-Hackathon, eine TV-Reihe zu den Europäischen Digitaltagen und zahlreiche Möglichkeiten zur Stärkung der digitalen Skills

gezählt.



In den sechs Wochen vor dem Digitaltag hätten mehr als 12'000 Personen ihr digitalen Skills gestärkt. Das seien im Vergleich zum Vorjahr doppelt soviele gewesen, die ihre digitalen Fähigkeiten verbessert hätten. 19 Standortpartner haben sich daran beteiligt.



Zum Auftakt des Digitaltags 2021 beantworteten Bundespräsident Guy Parmelin, Ex-Fussball-Nationaltrainer Gilbert Gress und Diana Engetschwiler die Frage nach ihren Wünschen für die digitale

Zukunft.



An der zum zweiten Mal durchgeführten Startup-Battle schafften es von 65 Bewerbern deren fünf in die Endrunde, wie es weiter hiess. Der Jurygewinner Smeetz erhielt ein Preisgeld von zehntausend Franken. Weitere 25'000 Franken erhielt das Startup in Form von Amazon Web Services-Guthaben für Cloud Services.



Das Startup unterstützt Museen, Freizeitparks, Theater und Eventveranstalter bei der Preisoptimierung. Der Publikumspreis ging an das Startup Amplify. Es bietet ganzheitliche Lösungen für digitale Werbung an.



Der Schweizer Digitaltag wird laut digitalswitzerland von rund 150 Partnern aus der Wissenschaft und dem privaten und öffentlichen Sektor unterstützt. (sda/wid)