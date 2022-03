BoSW 2022: 78 Projekte schaffen es auf die Shortlist

Best of Swiss Web veröffentlicht am Donnerstag die Shortlist für die 22. Best of Swiss Web Awards. Die auf der Shortlist vertretenen Arbeiten gehören zu den besten Webprojekten des Jahres.

Am 28. Februar wurden die insgesamt 351 Einreichungen durch eine 100-köpfige Expertenjury nach den jeweiligen Kriterien der Kategorien bewertet, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt haben es 78 Projekte in mindestens einer Kategorie auf die Shortlist geschafft. Diese Einreichungen zählen zu den besten digitalen Projekten des Jahres und dürfen auf weitere Auszeichnungen an der Award-Night hoffen: Bronze, Silber oder Gold in den jeweiligen Kategorien.

Die Projekte, die für den prestigeträchtigen Titel «Master of Swiss Web» nominiert sind, werden am 10. März bekannt gegeben.

Die detaillierte Shortlist für die Best of Swiss Web Awards 2022 finden Sie hier.

Start der Leserwahl am 11. März

Die Leserwahl zum «Master of Swiss Web 2022» startet am Freitag, dem 11. März 2022. Teilnahmeberechtigt sind die Abonnenten des Netzwoche-Newsletters. Wer am Ende tatsächlich die begehrte Boje in Empfang nehmen und sich Master of Swiss Web nennen darf, zeigt sich an der Award-Night am 7. April 2022 in «The Hall» in Zürich. An der Award-Night werden neben Gold, Silber, Bronze und dem Master of Swiss Web auch der Goldbach Crossmedia Award sowie der Spezialpreis «Best of .swiss» vergeben. (pd/wid)