Tamedia: Technologiechef Marcel Holdener geht

Publiziert am 10.10.2026

Das Unternehmen habe den Weggang Holdeners intern kommuniziert, teilte Kommunikationschef Edi Estermann gegenüber persoenlich.com mit. Zuerst hatte der Klein Report am Freitag darüber berichtet. Als CTO gehört Holdener auch der Geschäftsleitung des Medienunternehmens an.

Der Abgang fällt in eine Phase des Umbaus. Vor wenigen Tagen hatte Tamedia angekündigt, 34 Stellen abzubauen und die Redaktionen neu zu organisieren (persoenlich.com berichtete). Daten und künstliche Intelligenz sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Einen Zusammenhang mit dem Abgang verneint Tamedia. «Er steht in keinem Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unserer technologischen Fähigkeiten oder unseren Aktivitäten im Bereich Daten und KI», schreibt Estermann. Diese Themen würden von verschiedenen Bereichen und Teams gemeinsam vorangetrieben und seien nicht an eine einzelne Funktion oder Person gebunden.

Holdener übernahm die Funktion als Technologiechef am 1. August 2025. Zuvor war Holdener in leitenden IT-Funktionen bei Swiss Life, SIX und der Zürcher Kantonalbank tätig. Bei der ZKB leitete er die IT-Infrastruktur und verantwortete die Cloud-Strategie.

Wer die Nachfolge übernimmt und weshalb Holdener geht, ist offen. (nil)