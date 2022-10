Die dritte Ausgabe des DA Z – Digital Art Zurich Festivals präsentierte während

zehn Tagen 80 national und international renommierte Künstlerinnen und Künstlergruppen, die zu den besten ihres Genres zählen.

Eines der aussergewöhnlichsten Highlights in diesem Jahr war die digitale Performance Disrupted Scenes auf der Opernhaus-Bühne, wie es in der Mitteilung heisst. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat das Opernhaus seine Türen für eine Performance dieser Art geöffnet.

Auch die Konzerte in der Wasserkirche hätten in diesem Jahr erneut das Publikum fasziniert, heisst es weiter. Ebenso wie die Algoraves, das Live-Coden von Musik und Visuals.

Darüber hinaus seien die Ausstellungen tagsüber mit VR-Experiences im Museum für Gestaltung, The Art of Gaming in der Wasserkirche sowie die interaktiven Präsentationen im Dynamo sehr gut besucht gewesen. Schliesslich waren die angebotenen Führungen für Schulklassen und weitere Gruppen in diesem Jahr erneut ausgebucht.

Die nächste Ausgabe findet Ende Oktober/Anfang November 2023 statt. (pd/wid)