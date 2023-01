Bereits zum zweiten Mal lancierte die Social-Media-Agentur Finna den eigenen TikTok-Adventskalender. Dazu wurden während 24 Tagen 24 Preise an die Community verschenkt. Die Userinnen und User sollten dabei unterhalten und informiert werden und zum Kommentieren angeregt werden, heisst es in der Mitteilung. Dabei arbeitete die Agentur mit verschiedenen lokalen und nationalen Brands zusammen. Unter anderem mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), dem Glattzentrum, Rent a Barista, Frau Kunz, dem Kunsthaus Zürich und PubliBike.

In jedem Türli wurde ein passender Content aufbereitet, worin die Marke vorgestellt und promoted wurde. So ging es beispielsweise auf eine Rundfahrt mit dem Auto durch die Stadt Zürich, um die Florin Fahrschule zu präsentieren und eine gratis Fahrlektion zu verlosen. Oder nach Davos, um die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes nach ihrem persönlichen Highlight in der Heimat zu befragen – zu gewinnen gab es einen 150-Franken-Gutschein von Davos Klosters Tourismus.

Mit der Aktion konnten während der Laufzeit rund 1,1 Millionen Views erzielt und über 15’000 Interaktionen generiert werden, heisst es weiter. Zudem konnte Finna die Community um 1000 Personen vergrössern und die Zielgruppen-Bindung vorantreiben. «Die Community ist einer der wichtigsten Bestandteile auf Social Media, um eine langfristige Markenbindung zu etablieren. Mit dieser Aktion und dem Feedback wurden unsere Erwartungen erneut übertroffen», sagt Noah Zygmont, Co-Founder von Finna.

Von allen Userinnen und User, die sich die Adventskalender-Videos angeschaut haben, waren circa 70 Prozent unter 29 Jahre alt. (pd/wid)