Studie: Ältere Menschen werden immer digitaler

Digitale Angebote sind bei der Generation 65+ hoch im Kurs: 74 Prozent der Seniorinnen und Senioren sind heute online unterwegs. Das geht aus der Studie «Digitale Senioren 2020» von Pro Senectute Schweiz hervor. 69 Prozent der Befragten nutzen dafür ein Smartphone, 81 Prozent davon täglich.

Jungsenioren können im Umgang mit digitalen Kommunikationstechnologien sogar mit der jüngeren Bevölkerung mithalten. Für sie gehört die Internetnutzung mittlerweile zum Alltag dazu. Das ändert sich erst im hohen Alter. Der digitale Graben verschiebt sich und liegt neu bei 80 Jahren.

Selbstständiger und unabhängiger

Der Anteil der «Online-Senioren» hat sich seit 2010 fast verdoppelt, zwei Drittel besitzen Tablets oder Smartphones. Die mobile Nutzung des Internets ist seit 2015 um mehr als das Doppelte gestiegen. Ältere Menschen, die offline unterwegs sind, sind heute in der Minderheit und vorwiegend über 80 Jahre alt. Die Generation 65+ zeige klar Gefallen an der digitalen Welt, heisst es in der Studie weiter.

Auffallend ist: Onliner fühlen sich dank des Internets selbstständiger und unabhängiger als Offliner und schätzen die Vorteile von digitalen Dienstleistungen. Die Offliner zeigen ein wachsendes Interesse an diesen Angeboten – schrecken aber vor den technischen Hindernissen zurück. Sie wünschen sich mehr Unterstützung beim Erlernen und Bedienen der Anwendungen.

Interesse an neuen Angeboten

Die Neugier auf neue digitale Angebote und Apps wächst: Haben sich die Senioren vor fünf Jahren noch vorwiegend für E-Mails und Online-Fahrpläne interessiert, werden heute Instant-Messenger-Apps, Gesundheits-Apps und Fitnessarmbänder immer beliebter. (pd/lom)