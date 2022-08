Die Antwort auf die vielgefragte Frage: «Rooooon, schreibst du bitte endlich auch einen Newsletter für Familien?» lautet ab dem 4. September: «Ja!» Ron (erfahrener Mehrfachgötti) zeigt jeden Sonntag, was man mit Kindern alles in der Stadt unternehmen können, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ron Orp stehe laut eigenen Angaben für Stadtkompetenz, Glaubwürdigkeit und Offenheit. So positioniere sich auch «Ron Family» und richtet sich als diverse, urbane Plattform an alle Familienformen und Menschen mit Kindern und Teenagern. Das neue Format bietet Tipps und Inspiration im Stadtleben und soll Zugehörigkeitsgefühl, Austausch und Interaktion unter Familien fördern.

Bisher war Ron Orp inhaltlich auf Menschen ohne Kinder ausgerichtet und erweitert nun seine Zielgruppe um Familien und das Stadtleben mit Nachwuchs. «Ron Family» ist nicht nur für Eltern, sondern auch für Gottis, Göttis, Tanten, Onkel oder Grosseltern – von Erwachsenen für Erwachsene. Das neue Familienformat ist auf eine vielfältige Zielgruppe ausgerichtet und unterscheidet sich dadurch von gängigen Portalen, die meist nur Mütter ansprechen und fast ausschliesslich traditionelle Familienmodelle abbilden.

«Ron Family» startet vorerst im Raum Zürich mit einem wöchentlichen Sonntags-Newsletter, einem Eventkalender, Familienforum, Marktplatz und einem Social-Media-Auftritt.

Der erste Versand des Newsletters erfolgt am 4. September 2022. Anmelden kann man sich ab sofort über diesen Link: Einfach hier klicken und auch ein Häkchen bei «Family» setzten. Mehr Infos zum Newsletter folgen in den nächsten Wochen. (pd/mj)