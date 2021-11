Digital Art Festival Zurich: Auch die zweite Ausgabe war ein Erfolg

Das grösste Festival für digitale Kultur der Schweiz verzeichnete in den Ausstellungen ebenso wie bei den Live-Perfomances, Talks, Workshops und Konzerten sehr grosses Publikumsinteresse, wie es in einer Mitteilung heisst. Die nächste Ausgabe findet vom 20. bis 30. Oktober 2022 statt.

Das laut eigenen Angaben hochkarätige Programm stellte den Diskurs über die globale soziale Entwicklung und den Einfluss der Digitalisierung auf unseren Alltag in den Fokus. So zum Beispiel die Eröffnungsperformance von Filipe Vilas-Boas, «Carrying the Cross», welche die Macht sozialer Medien hinterfragte. Das wie ein Kreuz durch die Zürcher Strassen getragene Facebook «F» habe sichtbar das Interesse des Publikums auf sich gezogen. (pd/tim)