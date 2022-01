Seit Dezember und noch bis und mit März setzt Rivella seinen Promotionsfokus auf aktive Momente im Schnee – und das sowohl online als auch offline. Dabei sollen über alle relevanten Touchpoints echte Markenerlebnisse geschaffen werden, heisst es.

Freundliche Grüsse bringt den Rivella-Genuss in den Feed der Zielgruppe, schreibt die Agentur in der Mitteilung. Im Zentrum stehe dabei die «Fläschli Jagd», ein Augmented Reality Game. In einem Masterfilm und einer mehrteiligen Fotoserie wird auf Social Media die Geschichte einer Freundesgruppe erzählt, welche in den Bergen an der «Fläschli Jagd» teilnimmt und den Hauptpreis gewinnt: Eine Saison im Rivella Chalet.

Neben der Promotion der «Fläschli Jagd» wurden in einer übergreifenden Content-Strategie weitere Formate kreiert, welche Rivella stets als das positioniert, was es seit Jahren ist: Das ideale Getränk für unternehmungslustige Freundinnen und Freunde – egal ob auf der Piste oder in der Stadt. So werden unter anderem die Instagram und Facebook Community aufgefordert, ebenfalls ihre Erlebnisse im Schnee mit dem Kult-Getränk zu teilen und so Preise zu gewinnen.

Zeitgleich führt Rivella auch eine Vielzahl an Live-Marketing-Events durch, wie beispielsweise die «Rivella Mountain Challenge». Die Bewerbung der Events findet auf Social Media statt. Konsumentinnen und Konsumenten sollen in den Bergen wie auch in urbanen Gebieten aufs Neue daran erinnert werden, dass Rivella eine einzigartige Erfrischung für unterwegs ist.









Verantwortlich bei Rivella: Rahel Burri (Brand Managerin), Isabel Nyffeler (Senior Live Marketing Managerin), Désirée Koller (Senior Brand Managerin), Caroline Benz (Trainee Brand Management); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Marion Schwager (Gesamtverantwortung), Janine Sonderegger (Head of Content), Mara Schwegler (Art Direction), Eva Brun (Beratung), Simon Keller, Deborah Newton (Social Media Management) Morris Lötscher (Text), Filmproduktion: Witwinkel (pd/wid)