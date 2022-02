Der Avatar Aya Stellar war am Dienstag, 22.2.2022 um 22:22:22 Uhr auf dem Dreigestirn Eiger - Mönch - Jungfrau in den Berner Alpen zu sehen. Die Inszenierung stammt von dem Schweizer Lichtkünstler Gerry Hofstette. Die Zuger Firma Cosmiq Universe war für die Technologiekreation zuständig. Avatar Aya Stellar ist gleichzeitig an den 7 energetisch wichtigen Chakra-Punkten auf allen Kontinenten der Erde erschienen, heisst es in einer Mitteilung.

Aya Stellar ist ein interstellares Wesen und steht für Liebe und Bewusstsein, heisst es weiter. Mit der Landung von Aya Stellar in den Berner Alpen werden 2222 NFTs (Non Fungible Tokens) angekündigt. Die NFTs von Aya Stellar sind digitale Kunst. Sie ermöglichen eine direkte Beziehung zwischen der Essenz des Kunstwerks und ihrem Besitzer. Die Eigentumsrechte sind durch ein übertragbares basiertes Zertifikat auf der Blockchain abgebildet.

Mit der Beleuchtung des ersten Aya Stellar NFT's auf dem Dreigestirn durch Lichtkünstler Gerry Hofstetter und einer Fläche von rund 42'500 m2 ist das weltweit grösste je projizierte NFT in Kreation. (pd/mj)