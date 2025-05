Publiziert am 20.05.2025

Der Beobachter-Chatbot ist ab sofort für Rechtsfragen verfügbar. Er verwendet Inhalte aus dem Rechtsratgeber des Beobachters sowie redaktionelle Artikel. Die Antworten enthalten Verweise auf die Originalquellen. Fachleute des Beobachter-Beratungszentrums überprüfen und trainieren den Chatbot regelmässig. Das Tool behandelt verschiedene Rechtsgebiete wie Arbeit, Wohnen und Familienfragen.

In der Testphase verzeichnete der Chatbot laut einer Mitteilung von Ringier Medien Schweiz durchschnittlich 4000 beantwortete Fragen pro Monat, eine Adoptionsrate von 1,5 Prozent und Bewertungen von 9,2/10 Punkten. «Der neue Chatbot bringt unsere Beratung ins KI-Zeitalter und ermöglicht unseren Abonnentinnen und Abonnenten schnelle Hilfe in bewährter Beobachter-Qualität», wird Corinne Strebel, Leiterin Beobachter Beratungszentrum, in der Mitteilung zitiert.

Der Chatbot ergänzt die bestehenden Beratungsangebote. Für komplexere Anliegen stehen weiterhin persönliche Beraterinnen und Berater zur Verfügung. (pd/cbe)