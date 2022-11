Apple hat die Gewinnerinnen und Gewinner der App Store Awards 2022 bekanntgegeben. «Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner der App Store Awards haben unsere Erfahrungen mit Apps durch frische, durchdachte und echte Perspektiven neu definiert», wird Apple-CEO Tim Cook in einer Mitteilung zitiert.

Ein weltweites App-Store-Redaktionsteam habe 16 Apps und Spiele ausgewählt. «Die innovative App ‹BeReal› gibt Nutzern einen authentischen Einblick in das Leben ihrer Familie und Freunden, und der Fitnesstracker ‹Gentler Streak› hilft Nutzerinnen, Fitness und Erholung in Einklang zu bringen, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen», heisst es dazu. Und weiter: «‹GoodNotes 5› bringt digitale Notizen mit erstklassiger Unterstützung des Apple Pencil auf ein neues Level. ‹MacStammbaum 10› regt zur Erforschung der Genealogie durch beeindruckende visuelle Stammbäume und die Zusammenarbeit mit Angehörigen auf der ganzen Welt an, während die Macher:innen von ‹ViX› spanischsprachige Geschichten in den Mittelpunkt des Unterhaltungsangebots rücken.»





«Apex Legends Mobile» bringe den rasanten Battle-Royale-Hit auf das iPhone. Und: «Die denkwürdigen Rätsel von ‹Moncage› spielen auf brillante Weise mit Perspektiven, und das fesselnde Kartenspiel ‹Inscryption› zieht die Spieler:innen mit einer experimentellen Erzählung in seinen Bann. ‹El Hijo›, eine Geschichte aus dem Wilden Westen, ist ein intelligent gestaltetes Stealth-Spiel, das über Apple TV auf grossen Bildschirmen hervorragend aussieht. Die einzigartige Simulation des Lebens, ‹Wylde Flowers›, lädt Spielerinnen und Spieler in Apple Arcade in eine bezaubernde Welt voller diverser Charaktere und magischer Zaubersprüche ein, und ‹League of Legends Esports Manager› ermöglicht es Gamer:innen, die einflussreichsten E-Sportligen der Welt zu im Blick zu behalten.»

Apps mit kulturellem Einfluss

Neben der Auszeichnung der besten Apps und Spiele auf Apple-Geräten hat die App-Store-Redaktion fünf Gewinnerinnen und Gewinner in der Kategorie «Kultureller Einfluss» gekürt, die einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Menschen und die Kultur gehabt haben. Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner ermutigen laut Mitteilung, sich intensiver mit Emotionen auseinanderzusetzen, authentisch mit anderen in Verbindung zu treten und das Erbe und die vorherigen Generationen zu würdigen, während man sich vorstellt, wie man heute eine bessere Welt schaffen kann.

Der App Store wurde 2008 ins Leben gerufen und umfasst derzeit 1,8 Millionen Apps. Jede Woche wird der App Store von mehr als einer halben Milliarde Menschen in 175 Regionen besucht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Allein 2020 habe der App Store Umsätze und Verkäufe in Höhe von 643 Milliarden US-Dollar ermöglicht. (pd/cbe)