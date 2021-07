Apple TV: Bereit für den Schweizer Fussball

Mehrere Monate haben in der Schweiz die Entwickler von Swisscom blue TV an der Lancierung gearbeitet: Jetzt ist die App auf Apple TV verfügbar, wie es in einer Mitteilung heisst. Die App führt damit die im letzten Herbst gestartete Strategie weiter, das nach eigenen Angaben beliebteste Fernsehen der Schweiz auf möglichst vielen Plattformen verfügbar zu machen.

Neben den bereits zum Start im Oktober 2020 lancierten Apps auf Smart TVs von Samsung und auf den Boxen von UPC TV kamen unterdessen auch noch die Smart TVs von LG und die Set Top Boxen von Quickline und Wingo dazu. Zeitgleich mit Apple TV erfolgt auch die Aufschaltung auf den TV Boxen von net+.

«Wir sind bereit für das beliebteste Fernsehen der Schweiz und die grössten Sportereignisse wie die Uefa Champions League, Uefa Europa League, die Super League, Challenge League und viele weitere internationale Top-Ligen», wird Wolfgang Elsässer, Head of Entertainment bei Swisscom, in der Mitteilung zitiert. «Denn ob Apple, LG, Quickline oder eine andere Plattform – jede neue blue TV App wird separat in der Schweiz, für die Schweiz und spezifisch für die jeweiligen Endgeräte programmiert.»

Die blue TV App auf Apple TV kann von inOne-TV-Kunden mit ihrem bestehenden Abo kostenlos genutzt werden, vorausgesetzt sie haben die Multiroom-Option zur Nutzung weiterer TV Boxen im Haushalt gebucht. Nicht-Swisscom-Kunden, welche die blue TV App nutzen möchten, haben die Wahl zwischen einer kostenlosen Version mit über 250 Live TV-Sendern, die Werbung beim Senderwechsel beinhaltet und einer Premium-Version von 10 Franken monatlich mit über 250 Sendern, inklusive Replay, Aufnahmemöglichkeit und schnellem Senderwechsel. (pd/lom)