Sämtliche medizinische Leistungen sind auf den Abrechnungen in technischen Kennwerten und Leistungstexten verschlüsselt. Ärzte und Spitäler rechnen nach sogenannten Tarmed-Positionen ab. Aktuell sind das mehr als 4500 Positionen. Das ist nötig, damit die Rechnungen von Computern automatisch gelesen werden können. Eine neue Funktion der Visana-App entschlüsselt nun diese Codes, damit auch Laien die Rechnungsinhalte besser nachvollziehen können, wie es in einer Mitteilung heisst.

Entwickelt wurde die Software von der Visana-Partnerin Sumex AG, zusammen mit Linguisten der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). «Diese Funktion ist ein grosser Mehrwert für unsere Kunden», wird Urs Gerber, Leiter Leistungssupport bei Visana, in der Mitteilung zitiert. «Damit wird es für unsere Versicherten einfacher, medizinische Abrechnungen besser zu verstehen und zu kontrollieren.»

Wer sich in einer anderen Sprachregion der Schweiz behandeln lässt, dem bietet die neue Funktion in der Visana-App noch einen zusätzlichen Service: Die App übersetzt die Inhalte der Rechnung auch in drei Sprachen, in Deutsch, Französisch und Italienisch. (pd/lom)