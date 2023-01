TikTok ist derzeit die am schnellsten wachsende Social Media Plattform. Die Marketingagentur MBusiness erfasst laufend Schweizer Business Accounts und wertet ihre Daten aus. Beim aktuellen Ranking vom vierten Quartal 2022 wurden Accounts mit über 5000 Followerinnen und Followern berücksichtigt mit Ausnahme der Kategorie «Newcomer». Die Rankings basieren auf der Sammlung effektiver Performancedaten. Sie zeigen die quantitative Entwicklung der Accounts und erlauben keine Rückschlüsse auf die Qualität der Inhalte.

Bei den Top 10 der Deutschschweizer TikTok Business Accounts sind im Vergleich zum dritten Quartal keine Neuzugänge zu verzeichnen. Watson News und Coop konnten jeweils einen Platz dazugewinnen. Zahnarzt Osmani und die Nikin mussten dagegen je einen Platz einbüssen. Zwei Sport Accounts führen die Liste an, gefolgt von zwei News Accounts. Trotz einem rasanten Follower-Wachstum im vierten Quartal hat es SRF - Schweizer Radio und Fernsehen Sport knapp nicht in die Top 10 geschafft.

Die obigen 10 Deutschschweizer Business Accounts konnten im vierten Quartal die meisten Followerinnen und Follower dazugewinnen. Das Ranking wird von News- und Sport Accounts dominiert, die beim TikTok-Publikum auf grosses Interesse stossen. Diese Accounts posten relevante Inhalte in hoher Frequenz, was sich positiv auf das Wachstum auswirkt, schreibt MBusiness in der Auswertung. Auffällig viele Schweizer Fahrschulen entdeckten im vierten Quartal TikTok für sich. Der Account «@matten_fahr- schulstar» ist bereits seit April 2020 dabei und konnte sich im vierten Quartal über ein Follower-Wachstum von +89 Prozent freuen.



Die oben aufgeführten zehn Deutschschweizer Business Accounts haben im vierten Quartal die meisten Likes generiert. An oberster Stelle liegt 20 Minuten. SRF Sport liegt auf Platz 2, was sich auf die Videos zur Fussball-Weltmeisterschaft in Katar zurückführen lässt. Der Account von Zahnarzt Osmani hat es dank seiner beliebten Trend-Videos auf Platz 3 geschafft.







Obenstehende Newcomer sind mit unter 1000 Followerinnen und Follower ins vierte Quartal 2022 gestartet und konnten einen bemerkenswerten Zuwachs erzielen Das Ranking wird angeführt von Bring! Labs AG! App. Die Dieci AG begann erst Mitte Dezember mit dem Teilen von Beiträgen auf TikTok und hat bis zum Jahresende über 600 Followerinnen und Follower gewonnen. (pd/wid)