Die Schweizer Bring! Labs AG hat ihre Einkaufs-App überarbeitet. Für den Nutzer bietet die neue Version eine Reihe neuer Personalisierungsoptionen, die es erlauben, den digitalen Einkaufsplaner individuell zu gestalten. Erstmals können User selbst entscheiden, wie die App für sie aussehen soll. Auch für werbungtreibende Markenartikelhersteller und Handelsunternehmen bietet Bring! Neues: Im Rahmen des Redesigns kamen neue Native-Ad-Optionen für die zielgruppengenaue Konsumentenansprache während der Einkaufsplanung hinzu.

Für mehr Brand Awareness

Das neue Format Sponsored Product Flavors ergänzt die bisherigen Möglichkeiten, Artikel im Look and Feel der App während der verschiedenen Phasen der Einkaufsplanung und der Erstellung der Einkaufsliste zu bewerben. Mit «Product Flavors» haben werbungtreibende Unternehmen die Möglichkeit, Bilder aller Produktvarianten zu integrieren, sodass Nutzer bei der Einkaufsplanung beispielsweise gleich die passende Sorte auswählen können. Indem neben den Symbolen jetzt auch Fotos der Produkte integriert werden können, steigt auch die Brand Awareness und das Produktimage kann dem Nutzer noch näher gebracht werden.

Gesamte Produktpalette abgebildet

Wie Bring! in einer Mitteilung schreibt, hat als einer der ersten Kunden der Konfitürenhersteller Bonne Maman das neue Format getestet.

In einer Mitte März gestarteten Kampagne ergänzen die Sponsored Product Flavors herkömmliche Werbeformate wie das Sponsored Product. Sie werden nativ integriert und können sowohl im Katalog als auch via Suchfunktion von den Nutzern gefunden und auf die Einkaufsliste gesetzt werden. Dabei öffnet sich die Markenwelt, in der die gesamte Produktpalette abgebildet wird. Die ausgewählte Produktvariante, in diesem Fall die spezifische Geschmacksrichtung, wird dann auch auf der Einkaufsliste spezifiziert. (pd/eh)