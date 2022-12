Cybersicherheit

Bundesrat bündelt Cyber-Expertise im VBS

Wie angekündigt schafft die Landesregierung ein neues Bundesamt für Cybersicherheit. Dieses soll anders als das heutige Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) im Verteidigungs- statt im Finanzdepartement angesiedelt sein. Bis März werden die Details geklärt.

«Das VBS und das NCSC arbeiten schon heute eng zusammen», so Verteidigungsministerin Viola Amherd am Freitag vor den Medien in Bern. (Bild: Keystone/Anthony Anex)