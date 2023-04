Soziale Medien: Bundesrat will Google und Co regulieren

BoSW 2023

Die Nominierten für den Master stehen fest

Zehn Projekte haben sich im Jurierungsprozess abgehoben und treten zur Masterwahl von Best of Swiss Web an.

