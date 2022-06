Nexum Schweiz: CEO Nicola Schlup wechselt zu Startup Lisci

Als eine der laut eigenen Angaben «grössten inhabergeführten» Digitalagenturen und -beratungen, unterstützt Nexum das Familienunternehmen Vetter Pharma seit vergangenem Jahr beim Aufbau seines ersten Corporate Startups namens Lisci, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Beratungsmandat umfasst neben der Produktinnovation und -entwicklung auch strategische Organisationsthemen, wie Prozessgestaltung, Budgetplanung und Teamaufbau. Nun werde die Zusammenarbeit auf die nächsthöhere Ebene gehoben. Der Schweizer Geschäftsführer der Nexum, Nicola Schlup, wechselt als Mitglied der Geschäftsleitung zum Corporate Startup Lisci.

In seiner neuen Funktion werde Schlup strategische Organisationsthemen «vorantreiben» und am erfolgreichen Markteintritt mitwirken, wie es weiter heisst. Das Startup von Vetter Pharma habe sich zum Ziel gesetzt, mit einer branchenspezifischen Plattform- und Content-Lösung das Wissensmanagement und die Mitarbeiterentwicklung in der Life Science Branche «effizienter und effektiver zu gestalten». Speziell die Pharmabranche zeichne sich durch zahlreiche gesetzliche Regularien aus. Um eine verlässliche Einhaltung zu gewährleisten, bedürfe es aufwändiger und zeitintensiver Trainings- und Weiterbildungsmassnahmen der Mitarbeitenden.

Vetter Pharma zählt laut eigenen Angaben mit über 5'700 Mitarbeitenden «weltweit zu den führenden Pharmadienstleistern und investiert in der stark regulierten Branche viel Zeit und Aufwand in den Aufbau und die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden». Das Corporate Startup Lisci soll nun Vetter Pharma sowie auch andere Unternehmen aus der Life Science-Branche dabei unterstützen, das Fachwissen «digital und damit effizienter und zielgenauer zu verwalten und zu vermitteln».

Menschlicher Faktor als Erfolgsmomentum

«Es ist unsere Mission und Verantwortung sowie unser Anspruch, unsere Kunden umfassend zu unterstützen und nachweislich erfolgreicher zu machen. Punktuelle und zeitlich befristete Mandate entwickeln sich in einem echten Vertrauensverhältnis zu nachhaltigen, kooperativen Geschäftsmodellen», lässt sich Georg Kühl, Vorstand bei Nexum in der Mitteilung zitieren. Er ergänzt: «Dies gelingt nur mit den besten Köpfen und einer open-mind-Kultur – dafür stehen wir als Nexum. Wir freuen uns, mit Nicola auf der anderen Seite des Tisches zusammenzuarbeiten und Vetter Pharma in den kommenden Jahren bei weiteren innovativen Company-Building-Projekten eng zu begleiten.»

Nicola Schlup werde seine Erfahrung in der Führung agiler Teams und Organisationsentwicklung einbringen. «Während meinen vergangenen zwanzig Jahren im Agentur- und Beratungsumfeld durfte ich Unternehmen unterschiedlichster Branchen dabei unterstützen, ihre Produkte und Dienstleistungen im Kontext der digitalen Transformation weiterzuentwickeln. Ich freue mich, mit dieser Kooperation die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und bin davon überzeugt, dass dies ein zukunftsweisendes Modell für uns als Digitalagentur und -beratung ist», wird Schlup zitiert. Nexum werde wie bis anhin das Startup mit ihrer Company-Building-Abteilung bei der Produktentwicklung und dem Unternehmensaufbau unterstützen. (pd/tim)