Facebook, Google und Twitter

CEOs vom US-Kongress scharf kritisiert

Falsche Informationen zum Coronavirus und zur US-Präsidentenwahl: Die Tech-Konzernchefs mussten sich am Donnerstag im US-Kongress scharfe Kritik anhören. Facebook-Chef Mark Zuckerberg wurde etwa gefragt, ob seine Kinder seine eigenen Dienste nutzen dürfen.

Am Donnerstag, 25. März 2021: Facebook-CEO Mark Zuckerberg wird per Video von den Abgeordneten befragt. (Bild: Youtube/Energy and Commerce Committee)