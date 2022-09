TX Group: CIO Franz Bürgi wechselt zu Tamedia

Neuer CIO der TX Group wird ebenfalls ab dem 1. November Simon Maurer, künftig verantwortlich für den neu geschaffenen Bereich «Group IT & Shared Services», wie es in einer Mitteilung heisst. In diesem Bereich werden die heute von ihm geleiteten Teams Cloud ERP, Business Analytics, Corporate Procurement und die Stabsfunktionen Group Operations mit den auf Gruppenstufe verbleibenden IT-Teams sowie den Nearshoring Aktivitäten der Gruppe bei TX Services (Belgrad) unter einer Leitung zusammengeführt. Maurer rapportiert weiterhin an den Group COO Sandro Macciacchini.

Wird ab November neuer CIO der TX Group: Simon Maurer.





Die organisatorische Anpassung ist gemäss Mitteilung eine «konsequente Fortsetzung der Strategie der Gruppe, den Unternehmen mehr Autonomie zu gewähren bei gleichzeitiger Beibehaltung von gruppenweiten Synergien. Durch die Dezentralisierung der Publishing-Technologie wächst Tamedia als Subgruppe und stellt sich im Technologiebereich für die anstehenden Herausforderungen neu auf.» Auf Ebene der Gruppe werde mit der Zusammenführung von verschiedenen Teams in einen neuen Bereich die Kontinuität sichergestellt und die Basis für weitere zielgerichtete Entwicklung geschaffen.

Franz Bürgi ist seit 1. Juni 2017 CIO der TX Group. Gemeinsam mit seinen Teams habe er die «konsequente» Cloud-Strategie der TX Group vorangetrieben und sei mitverantwortlich für den Aufbau der Publishing-Plattformen bei Tamedia und 20 Minuten gewesen.

Simon Maurer ist seit 1. Januar 2016 bei der TX Group, wie es weiter heisst. Seitdem habe er mit seinen Teams «substanziell» zur Transformation und Digitalisierung der Services beigetragen. Er verantwortete unter anderem die Integration von zugekauften Firmen in die Services, die Neuaufstellung der Corporate Services inklusive der Einführung von Workday und einer umfassenden Digitalisierung aller Prozesse sowie den Aufbau und die Leitung der Nearshoring Aktivitäten der Gruppe bei TX Services in Belgrad.

«Franz Bürgi hat bei der TX Group als CIO massgeblich die Entwicklung der IT-Infrastruktur vorangetrieben. Angesichts der massiven Veränderungen durch die digitale Transformation ist er der richtige Mann, um die Infrastruktur bei Tamedia an die zukünftigen Herausforderungen anzupassen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm», lässt sich Andreas Schaffner, Co-Geschäftsführer Tamedia, in der Mitteilung zitieren.

Sandro Macciacchini, COO TX Group und Mitglied der Gruppenleitung, sagt gemäss Mitteilung: «Natürlich bedaure ich den Weggang von Franz Bürgi, der unsere IT in den vergangenen Jahren hervorragend weiterentwickelt hat. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass die neue Aufgabe perfekt auf ihn zugeschnitten ist und er Tamedia weiterbringen kann. Mit Simon Maurer haben wir den optimalen Nachfolger als Group CIO und Leiter des neu geschaffenen Bereichs Group IT & Shared Services. Er ist ein erfahrener Transformationsleader und kennt die Gruppe sowie die Technologie- und Servicebereiche bestens und wird die Kontinuität und Weiterentwicklung des neuen Bereichs gewährleisten.» (pd/tim)