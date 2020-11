Internetkriminalität: Cyberattacken auf die TX Group

Seit Sonntag war die TX Group mit ihren beteiligten Unternehmen Tamedia, 20 Minuten, Goldbach und TX Markets von grossangelegten Cyberangriffen betroffen. Ziel war es, die Verfügbarkeit der Computersysteme, Netzwerke und Webseiten zu stören, teilt die TX Group am Mittwoch mit. Dank der «gruppenweiten Cloud-First-Strategie sowie Investitionen in die Cyber Security, dem unermüdlichen Einsatz und der hervorragenden Koordination aller Beteiligten» seien die Angriffe «sehr gut abgewehrt» worden, heisst es.

Für Leserinnen und Leser war der Angriff spürbar, da am Montag das E-Paper des Tages-Anzeigers nicht heruntergeladen werden konnte. Stattdessen wurde ein PDF zur Verfügung gestellt (persoenlich.com berichtete).

Gemäss Melani, dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC), können solche Angriffe weiter andauern, heisst es in der Mitteilung weiter. Daher sei nicht auszuschliessen, dass es erneut zu vereinzelten Unterbrüchen und Verzögerungen komme. Der Grossteil der IT-Services war laut Mitteilung «dank skalierbaren und sicheren Cloud-Infrastrukturen trotz der Angriffe nicht oder nur teilweise betroffen». Dennoch würden die Verantwortlichen die Situation aufmerksam beobachten und die Abwehrmassnahmen laufend anpassen.

Auch andere Unternehmen betroffen

In aktuellen Fall handelt es sich um sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service), so die TX Group. Sie würden darauf abzielen, die Verfügbarkeit von Computersystemen zu stören und die Internetanbindung sowie Webseiten lahmzulegen. Dabei würden die Angriffe von vielen verteilten Rechnern aus erfolgen. Neben der TX Group waren auch deren Internetprovider sowie andere Schweizer Unternehmen betroffen, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Wir haben uns frühzeitig mit der DDoS-Problematik auseinandergesetzt und entsprechend leistungsfähige DDoS-Abwehrsysteme eingebaut», wird Andreas Schneider, Chief Information Security Officer bei der TX Group, zitiert. «Unsere Webseitenbesucher und User sowie die Kundendaten von Lesern, Inserenten und Vermarktern waren zu keiner Zeit gefährdet. Trotzdem gilt es, unsere Infrastruktur laufend zu prüfen und zu verbessern, damit wir Hackern auch in Zukunft keine Angriffsfläche bieten.» (pd/cbe)





