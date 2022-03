Der Grundstein ist gelegt. In einem Crowdfunding-Sprint von nur 19 Tagen unterstützen bereits 650 Abonnentinnen und Abonnenten den Launch von Sonum mit über 60’000 Franken. «Wir sind glücklich, dass wir mit Sonum in dieser kurzen Zeit eine solide Basis geschaffen haben», wird Dominik Born von Radiolab zitiert. «Das nächste Ziel sind 1000 Abonnentinnen und Abonnenten bis zum Ende des Crowdfundings.»

Mit dem Erfolg im Rücken werden nun die ersten exklusiven Sendungen lanciert: Mit seiner neuen Radioshow «Rock ist tot» bleibt Dominic Dillier der Mann für harte Töne und krachende Gitarrenriffs. Neu sendet er auch seine exklusive Live-Show «The Soundtrack of My Life» auf Sonum (persoenlich.com berichtete). Dafür spricht Dillier in seiner ersten Show, direkt aus der Schüür in Luzern, mit dem Kult-Rockbarden Jack Stoiker über die wichtigsten Songmomente.

Reggae-Kenner Lukie Wyniger sendet ab Herbst wöchentlich sein «Peng Peng Radio», und die «Sounds»-Macheri Matthias Erb, Urs Musfeld und Sabine Renz jagen in «Hounds!» nach Musiktracks, die herausstechen. «Wir freuen uns, mit diesen bekannten Musikcracks unsere Plattform zu lancieren», so Dominik Born. «Aber es ist erst der Anfang. Weitere Sendeformate auch in anderen Themenfeldern werden folgen.»

Die Nutzerzahlen der Plattform (derzeit in einem offenen Beta-Test) haben sich in den letzten Wochen vervielfacht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Interessierte unabhängige Audioproduzenten aus den Bereichen Musik, Literatur und Wissenschaft möchten die Plattform bespielen. Als erste Abo-finanzierte Plattform ist Sonum in der Lage, auch Produktionen mit urheberrechtlich geschützten Tönen wie Musik, Lesungen, Literatur usw. anzubieten. Das war bisher nur den werbefinanzierten und öffentlichen Radiostationen vorbehalten.

Unabhängige Audioproduzenten erreichen dank der neuen Plattform ihr aufmerksames Publikum und erzielen Reichweite. «Win-Win für alle Podcastliebaber, Musikfreaks und Audiofans», sagt Dominik Born. «Wie Radio, einfach besser.»

Sonum bietet bereits jetzt «ein einzigartiges Hörerlebnis» für Audio, Podcasts und Streams im Internet, heisst es. Zugeschnitten auf den eigenen Geschmack liefere die Plattform das persönliche Radio- und Audioprogramm: frei zugängliche journalistische Audioperlen aus dem Netz, preisgekrönte Radioshows und Podcasts. Ab Herbst gibt es zusätzlich exklusive Sendungen im Abo. (pd/cbe)