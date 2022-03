Radio SRF 3: Dominic Dillier hört bei «Rock Special» auf

Im Zuge der Reorganisation des Abendprogramms auf SRF 3, dem auch die Musik-Specials zum Opfer fallen, beendet Dominic Dillier seine wöchentliche Radioshow «Rock Special» und gibt auch die Gesprächsleitung der Talksendung «Focus» ab. Dies teilte Dillier am Freitag mit.

«Die wöchentliche Radioshow ‹Rock Special› prägte Dominic Dillier mit seinem Musikwissen und seiner Leidenschaft für Rockmusik seit 2002 und traf alle grossen Rockbands unserer Zeit», heisst es in der Mitteilung. Als Gastgeber der Talksendung «Focus» habe er über 200 Gespräche mit Persönlichkeiten geführt. Dieses Engagement habe er bereits Ende Jahr beendet.

Aufgrund der Anpassungen bei SRF 3 gibt es weitere Abgänge. DJ Pesa («Pop Routes»), Lukie Wyniger («Reggae Special») und Rahel Giger («World Music Special») haben sich ebenfalls entschieden, die Musikredaktion zu verlassen.

«Soundtrack Of My Life» neu für SRF

Für SRF wird Dillier neu sein Bühnenformat «Soundtrack Of My Life» produzieren, wie es weiter heisst. Hier unterhalte er sich mit Persönlichkeiten über den Soundtrack ihres Lebens. Seine ersten Gäste bei SRF werden laut Mitteilung der Schauspieler Mike Müller mit seinem Bruder, dem Journalisten Tobi Müller, sein. Dillier wird auch weiterhin im neuen Abendprogramm «Sounds!» von SRF 3 in Erscheinung treten.

Den Schweizer Rock-Liebhaberinnen und -Liebhabern wird der Musikexperte mit der neuen Internet-Radioshow «Rock ist tot» erhalten bleiben. «Wir bauen momentan auf sonum.fm eine neue Radio- und Podcast-Plattform auf mit verschiedenen Formaten aus diversen Musiksparten und gehen noch dieses Jahr damit an den Start», so Dillier.

Im letzten Jahr gründete Dillier zusammen mit Tom Gisler und Stephan Lütolf das Büro GDL. Dort wollen die drei Radiomänner ihre «langjährigen Erfahrungen im Journalismus und die Expertise im Bereich Popkultur an einem Ort bündeln und sich gegenseitig inspirieren», wie Dillier im September gegenüber persoenlich.com sagte. (pd/cbe)