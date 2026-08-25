IGEM-Digimonitor: «Das ist eine Brachialrevolution»

Publiziert am 25.08.2026

Die KI-Nutzung in der Schweiz hat sich laut IGEM-Digimonitor innert zwei Jahren verdoppelt (persoenlich.com berichtete). Matthias Ackeret zeigt sich davon im Podcast alarmiert: «Ich bin nicht überrascht, aber schon etwas erschrocken. So etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist eine Brachialrevolution.» Christian Beck verweist zudem auf den Digimonitor-Befund, wonach bereits 57 Prozent gezielt über KI-Plattformen suchen – mehr als über YouTube oder Social Media.

Für die Verlage wird im Podcast ein zweiter Befund diskutiert: Die Nutzung digitaler News bleibt zwar hoch, die Zahlungsbereitschaft dafür sinkt aber in praktisch allen Bevölkerungsgruppen weiter, besonders bei Jüngeren und in der Romandie. Ackeret ordnet das als Teil einer grösseren Entwicklung ein: «Ich glaube, wir sind mit dem, was gerade passiert, alle etwas überfordert.»

Thema im Podcast ist auch We-news.com: Hinter dem News-Portal steckt eine KI-Textfabrik mit Sitz in Hongkong. Eine angebliche Redaktorin habe innert zwölf Tagen 62 Artikel verfasst. Dennoch schalteten bekannte Marken Werbung auf der Seite: «Der KI-Müll wird zum ernsthaften Reputationsrisiko für die Werbebranche», sagt Beck.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)