Ron Orp: Das Kernteam wird verstärkt

Seit Anfang Jahr sind zwei Experten im Bereich Administration und Digital Campaign Management neu an Bord.

Yuki Tscherter unterstützt das Team im Administrations- und Office Management, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie war zuvor fast ein Jahrzehnt bei der Raiffeisen Genossenschaft im Risiko-Controlling tätig. Davor hat sie in einer deutschen Privatbank in der Buchhaltung gearbeitet.

Jamin Wepf ist seit Februar als Digital Campaign Manager im Team. Durch seine Ausbildung als Mediamatiker EFZ und mehreren Jahren Berufserfahrung als Campaign Manger bei der TX Group kenne er sich bestens mit digitalen Werbekampagnen und Multimediainhalten aus, heisst es. Seit 2020 vertieft er sein Wissen zudem mit einem berufsbegleitenden Bachelor Studium in Digital Business Management an der Fachhochschule Graubünden. (pd/wid)