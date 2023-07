Google Schweiz hat eine Auswertung aller im zweiten Quartal 2023 in der Schweiz geschalteten YouTube-Werbeanzeigen vorgenommen und kürt die Top-5-Marken in drei verschiedenen Werbevideo-Längen – Bumper Ads (6 Sekunden), Short-Form Videos (10 bis 30 Sekunden) sowie Long-Form Videos (ab 31 Sekunden). Die einzelnen Anzeigen-Rankings im «YouTube Ads Leaderboard» werden durch einen Algorithmus bestimmt, der Views, organische Reichweite, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment berücksichtigt, wie es in einer Mitteilung heisst.



Top 5 in der Kategorie Bumper Ads

5. MediaMarkt Schweiz



4. Micasa



3. BankCler



2. WWZ



1. Pfister



Top 5 in der Kategorie Short-Form Videos

5. Migros



4. Focuswater



3. Livique



2. Die Mobiliar



1. Wingo Mobile



Top 5 Long-Form Videos

5. Swiss Serenity



4. EWZ



3. Handy-Abovergleich



2. Galaxus



1. Izzy / «Uszit»

«Auf dem ersten Platz liegt die Biermarke ‹Uszit› mit einem interessanten Ansatz: Es handelt sich hier nicht um eine ‹traditionelle› Werbung, die von der Marke selbst erstellt wurde, sondern um einen Clip von der Creatorgruppe Izzy, welche von ‹Uszit› präsentiert wird. Izzys Clip, im Stil einer authentischen ‹Gen Z›-Reportage, nimmt das Thema Umweltschutz in einer unterhaltsamen und lebendigen Art und Weise auf – passend zum ‹Uszit›-Projekt, den Schweizer Wald zu unterstützen», wird Scott Little, Video Lead & Agency Manager bei Google Schweiz, in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. (pd/cbe)