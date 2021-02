YouTube Ads Leaderboard: Das sind die beliebtesten Werbespots 2020

Der Onlinehändler Galaxus belegt mit dem Spot «Ein Cappuccino im Bett» nicht nur den ersten Platz im YouTube-Werbevideo-Ranking Schweiz in 2020, sondern sorgt auch mit zwei weiteren Werbespots in den Top 10 für beste Unterhaltung aus dem Schweizer Alltag. Den zweiten Platz belegt Schweiz Tourismus mit einem emotionalen Aufruf an die heimische Bevölkerung zu «MySwitzerland – Ich brauch Schweiz». Den dritten Platz belegt der Appell des Bundesamts für Gesundheit BAG («Jetzt nicht nachlassen») während der herausfordernden Zeit im Frühjahr 2020.

Überflieger 2020 ist Galaxus mit unterhaltsamem Storytelling aus dem Alltag: Gleich zwei Spots aus der Serie rund um den Cappuccino im Bett zur Morgenstund sind im Ranking vertreten. Mit der humorvollen Werbekampagne 2020, welche inhouse kreierte wurde, drückt Galaxus wie gewohnt authentisch aus: «Wir haben die Produkte, du das Leben», diesmal in einer Szenerie von Vogelgezwitscher, ersten Sonnenstrahlen und dem Duft von frisch gemahlenem Kaffee.



10. Denner: Witch Pot Pictures



9. BAG: Gemeinsam



8. Frankly: Lass nicht jedes Känguru an deine private Vorsorge



7. BAG: Neues Coronavirus – Isolation



6. Galaxus: Morgenstund hat Gold im Mund



5. Fiat: Der neue Fiat 500 «la Prima»



4. Galaxus: Danke!



3. BAG: Jetzt nicht nachlassen



2. MySwitzerland: Ich brauch Schweiz



1. Galaxus: Ein Cappuccino im Bett



«Über sechs Millionen Menschen in der Schweiz nutzen YouTube mittlerweile monatlich», wird Dennis Tietz, Strategic Partnerships Manager & Video Lead bei Google Schweiz, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. «YouTube spielt heute im Alltag vieler Schweizerinnen und Schweizer eine immer bedeutendere Rolle, gerade auch in herausfordernden Zeiten wie im vergangenen Jahr. YouTube ist gleichzeitig auch für Werbetreibende und Agenturen eine bedeutende Plattform zur Kommunikation von Informationen und Markenbotschaft geworden. Ich möchte allen Gewinnern des YouTube Ads Leaderboards gratulieren, die es geschafft haben, durch unterschiedliche Kreativ-Konzepte ihre jeweilige Zielgruppe auf YouTube zu erreichen – und selbst im vergangenen Jahr auf kreative Art anzusprechen oder gar zu unterhalten.»

Das Ranking der beliebtesten Werbevideos auf YouTube, das sogenannte YouTube Ads Leaderboard, wird durch einen Algorithmus bestimmt, der bezahlte und organische Aufrufe in der Schweiz sowie die Zuschauerbindung berücksichtigt. Dafür werden Videos berücksichtigt, die in der Schweiz hochgeladen und angeschaut wurden. (pd/cbe)