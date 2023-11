Google Schweiz hat eine Auswertung aller im dritten Quartal 2023 in der Schweiz geschalteten YouTube-Werbeanzeigen vorgenommen und kürt die Top-5-Marken in drei verschiedenen Werbevideo-Längen – Bumper Ads (6 Sekunden), Short-Form Videos (10 bis 30 Sekunden) sowie Long-Form Videos (ab 31 Sekunden). Die einzelnen Anzeigen-Rankings im «YouTube Ads Leaderboard» werden durch einen Algorithmus bestimmt, der Views, organische Reichweite, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment berücksichtigt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Top 5 in der Kategorie Bumper Ads

5. Pepsi Switzerland







4. On