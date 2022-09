Die Jury von Best of Swiss Apps hat die besten Projekte des Jahres nominiert. Sie haben sich von 195 Projekteinreichungen abgehoben und treten zur Masterwahl an.

ARTour

Chicorée

eZug

Grand Tour Switzerland

Kunsthaus Zürich Visitorguide





Pando

Rivella Fläschli Jagd

Sanitas Portal

SBB Mobile

Teena





Die vollständige Übersicht aller diesjährigen Masterkandidaten finden Sie hier.

Die Stimmen aus der Best of Swiss Apps Community zählen. Die endgültige Punktzahl ergibt sich zu gleichen Teilen aus den Stimmen der Jury, den Leserinnen und Lesern des Netztickers sowie dem Saalpublikum an der Award-Night im Zürcher AURA am 2. November. (pd/wid)