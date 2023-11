WebStage Masters: Das war der Social-Media-Gipfel in den Bergen

Die WebStage Masters verwandelten für ihre sechste Ausgabe das Bergdorf Engelberg in den Social Media Hotspot der Schweiz, schreiben die Organisatoren der Konferenz in einer Medienmitteilung. Der zweitägige Anlass erstreckte sich über das gesamte Dorf und bespielte fünf Bühnen in zwei Hauptlocations. Personal von TikTok, Meta, Pinterest, X, und YouTube bot den Anwesenden Einblicke in Best Practices und Trends, welche die Social Media Welt bewegen.

Die Themen der Stunde

Auch dieses Jahr wurde die Konferenz mit einem Master Class Day eröffnet. Am Mittwoch, 8. November konnten rund 220 Teilnehmende aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zwischen zwölf interaktiven Master Classes auf drei verschiedenen Bühnen wählen. Thematisch reichte die Palette von TikToks-Empfehlungen, wie man mit Creators zusammenarbeitet, über Sonys Expertise in Sachen Storytelling und Videomarketing bis hin zu aktuellen Themen wie rechtliche Aspekte künstlicher Intelligenz, aber auch Employer Branding und die Verschmelzung aus Social Media Content und Podcasts.

Der Conference Day am 9. November bot im Hotel Bellevue-Terminus und im legendären Kursaal Engelberg vielfältige Einblicke in die nationale und internationale Social-Media-Landschaft.

Von Zürich nach Engelberg



Die WebStage Masters sind in den letzten sechs Jahren stets gewachsen und haben sich als grösste Social Media Konferenz der Schweiz etabliert. Angefangen im X-TRA in Zürich, zog die Fachkonferenz zuerst ins renommierte Dolder Grand und nun in den traditionsreichen Kurort in der Innerschweiz. Die diesjährige Austragung fand letztmals unter dem bisherigen Namen statt. Die kommende, siebte Ausgabe findet vom 6. und 7. November 2024 als Social Media Summit in Engelberg statt.

«Mit dem neuen Austragungsort in Engelberg haben wir den ersten Schritt der Transformation gemacht. Nun folgt gleich der zweite Streich: Neuer Name, neuer Look, gleicher Inhalt», erklärt Geschäftsführerin Tanja Herrmann. (pd/nil)