Google Jahresrückblick 2022: Das waren die häufigsten Suchanfragen

Welche Menschen haben in der Schweiz für Aufsehen gesorgt? Welche Themen dominieren und welche Fragen wurden von Schweizer Google-Nutzern gestellt? Ein Blick auf die Suchtrends des Jahres soll Aufschluss geben: Der Google-Jahresrückblick zeigt, was die Menschen hierzulande bewegt hat.

Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar stieg auch das Suchinteresse am Land und den aktuellen Ereignissen vor Ort. Neben diesem düsteren Kapitel in der Suchhistorie der Schweizer Bevölkerung, bewegte die aktuell stattfinndende Fussballweltmeisterschaft der Männer in Katar ebenso wie das durch die New YorkTimes ins Leben gerufene Online-Wortspiel «Wordle».

Die Suchbegriffe des Jahres 2022 in der Schweiz

Ukraine WM 2022 Wordle Novak Djoković Australian Open Nations League Jeffrey Dahmer Olympia 2022 Queen Elizabeth II Johnny Depp

Persönlichkeiten Schweiz 2022



Die Schweizer Tennis-Legende Roger Federer gab am 15. September seinen Rücktritt bekannt. Eine Ära ging damit zu Ende. Weitere Persönlichkeiten aus dem Schweizer Sport waren 2022 ebenfalls von Interesse, so belegt Wicki Joel, Schwingerkönig am diesjährigen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln, den 2. Platz bei denSuchanfragen.

SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky berichtete bis zum Beginn des Ukrainekriegs aus Moskau und sorgte danach mit ihrer Berichterstattung direkt aus dem Kriegsgebiet für viel Interesse und Aufregung.

Roger Federer Joel Wicki Luzia Tschirky Simonetta Sommaruga Martina Hingis Michelle Hunziker Doris Leuthard Marius Bear Lukas Hartmann Mathilde Gremaud

Schlagzeilen und Aufreger

Der wohl traurigste Aufreger des Jahres ist im Suchbegriff Ukraine enthalten. Medien berichteten tagtäglich über die Geschehnisse im Kriegsgebiet. Durch den Gerichtsfall in den Tagen vor dem Australian Open geriet Novak Djoković massiv in die Schlagzeilen. Die grausamen Taten des US-Serienmörders Jeffrey Dahmer wurden auf Netflix in einer Serie verarbeitet.

Ukraine Novak Djoković Jeffre y Dahme r Vladimir Putin CS Aktie Affenpocke n Roger Federer Will Smith Erdbeben Schweiz Benzinpreise Schweiz

Beliebte Fragen an Google



Wenn Menschen die Google Suche nutzen, geben sie nicht immer nur einen Begriff ein. Es werden der Google Suche auch ganz alltägliche (und nicht ganz alltägliche) vollständige Fragen gestellt.

Wie-Fragen

Wie lange ist Omikron ansteckend? Wi e viel e Wasserkraftwerk e gib t e s i n de r Schweiz ? Wie alt ist Putin?

Was-Fragen

Was ist ein Oligarch? Was ist die Nato? Was ist 2G-Plus?

Warum-Fragen

Waru m grei ft Russlan d di e Ukrain e an ? Warum ist der Himmel gelb heute? Warum steigen die Benzinpreise?

(pd/mj)