Drei Millionen Menschen sind vor dem Konflikt in der Ukraine auf der Flucht – die Hälfte davon sind Kinder. Unicef ist deshalb in der Ukraine und in vielen Nachbarländern im Einsatz und führt seine Nothilfe fort. Um die Hilfeleistung auch in Krisenzeiten gewährleisten zu können, ist Unicef auf Spenden angewiesen, um Kindern und Familien in der Ukraine oder auf der Flucht überlebenswichtige Hilfsgüter wie Wasser oder Gesundheitsgüter bereitstellen zu können.

Gemeinsam mit Drop8 nutzt Unicef die Möglichkeiten des Programmatic Advertising, um ihre Spendengenerierung mittels digitalen Online- sowie Out-of-Home-Kampagnen in Echtzeit zu unterstützen. Mit der Onlinekampagne wurden seit dem Beginn des Krieges bis heute schweizweit mehr als elf Millionen Impressions an über eine Million Unique Users ausgeliefert, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu wurde die Kampagne mit einer für Unicef komplett neuen Strategie – Programmatic Digital Out Of Home – unterstützt. An stark frequentierten Standorten wie Bahnhöfen und Innenstädten werden Screens programmatisch belegt. Laut eigenen Angaben wurde der Unicef-Spendenaufruf 507'000 Mal ausgespielt und eine Bruttokontakt Reichweite von über 2,5 Millionen erreicht (sämtliche Zahlen mit Stand per 18. März 2022).

Während die meisten Brands in ihrer Kommunikation das Umfeld der Ukraine-Krise gezielt meiden, wird die Unicef-Kampagne um genau diesen Content ausgestrahlt. Mit kontextuellem Targeting werden Inhalte zum Krieg auf den Schweizer Newsseiten gezielt angesteuert und die Kommunikation so in einem passenden thematischen Umfeld platziert. Die tiefere Konkurrenz in diesem Themenbereich im Real Time Bidding Marketplace, kombiniert mit dem rein programmatischen Einkauf in Echtzeit, erlauben so höchst effiziente Einkaufsstrategien. Dadurch können die Werbekosten gesenkt, und gleichzeitig mehr Menschen erreicht werden. Die Integration eines QR-Codes auf den Bannern, durch welchen man direkt via Twint eine Spende tätigen kann, sowie die zeitliche Orientierung der Second-Screen-Media-Präsenz an Unicef-TV-Spots, resultieren «in einer überdurchschnittlichen Interaktionsrate mit der Kampagne und einem positiven Effekt auf die Anzahl Spenden», so Drop8.

«Die aktuelle Krisenlage in der Ukraine und die dadurch entstehende Not vieler Kinder berührt uns derzeit alle. Die Zusammenarbeit mit Unicef macht es möglich, einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Situation beizusteuern und ist für uns daher über die Arbeit hinaus auch persönlich sehr wertvoll», wird Marion Wehrli, Programmatic Campaign Manager bei Drop8, zitiert.

Drop8 unterstützt Unicef in ihrer digitalen Kommunikation seit 2018. Die enge und abgestimmte Zusammenarbeit konnte seither über 35 Nothilfe Kampagnen verfestigt und abgestimmt werden, wie es weiter heisst. Ein ständiger Austausch zwischen den Verantwortlichen beider Parteien würden eine maximale Flexibilität in der Kommunikation und Anpassung der Kampagnenstrategien erlauben. Gerade im Falle der aktuellen Ukraine-Krise, bei welcher sich die Lage vor Ort innert kürzester Zeit verändert, sei eine schnelle Anpassung der Kampagne zentral. (pd/cbe)