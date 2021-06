Der Online-Dienst Instagram testet derzeit die Option für Nutzer, ihre Fotos und Videos über den Web-Browser auf einem Desktop-Computer zu posten. Social-Media-Berater Matt Navarra hat das neue Feature entdeckt und Screenshots aufgenommen, welche die Funktionalität demonstrieren.

Laut dem Tech-Portal «The Verge» hat Facebook den Test gegenüber «Bloomberg» bestätigt. «Wir wissen, dass viele Menschen von ihrem Computer aus auf Instagram zugreifen», erklärt Sprecherin Christine Pai. «Um diese Erfahrung zu verbessern, testen wir jetzt die Möglichkeit, einen Feed-Post auf Instagram mit ihrem Desktop-Browser zu erstellen.»

Grosses Rollout zu erwarten

Navarras Screenshots zeigen demnach, dass Instagam-Nutzer im Browser Seitenverhältnisse auswählen, eingebaute Filter verwenden und grundlegende Bearbeitungsparameter anwenden können. Die Funktion ist noch nicht für jeden sichtbar, wird aber oben rechts auf dem Bildschirm mit der Nachricht «Jetzt können Sie Posts direkt von ihrem Computer aus erstellen und teilen» hervorgehoben. Dies deutet «The Verge» zufolge auf ein umfassendes Rollout hin.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO