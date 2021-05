Swisscom: Deutlich mehr Speed für daheim

Die Kunden mit dem Internet-S-Abo sind mit 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) ab sofort doppelt so schnell unterwegs wie bisher. Beim Abo M wird das Tempo von 200 auf 300 Mbit/s erhöht, wie Swisscom am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.

Die Aufschaltung geschehe automatisch, sagte Swisscom-Sprecherin Annina Merk auf Anfrage. Die Kunden müssten nichts unternehmen. Der Preis der Abos bleibe der gleiche.

Damit trage man den Bedürfnissen Rechnung, die sich während der Pandemie mit dem verbreiteten Homeoffice entwickelt hätten. Sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunknetz hätten die Datenvolumina markant zugenommen. Dies sei die neue Normalität. «Selbst die Erfahrungen aus den grossflächigen Lockerungen im Sommer 2020 lassen nicht annährend auf eine Rückkehr zum Status vor Corona schliessen», erklärte die Swisscom.

Im vergangenen Jahr seien die Datenvolumina im Festnetz um 37 Prozent im Vergleich zu 2019 gestiegen. Dieses Wachstum sei etwas höher als in den vorherigen Jahren, sagte Merk. Dazu dürfte der stärkere Videokonsum und das Nutzen von Streamingangeboten beigetragen haben.

Vor einem Jahr, nach dem Ausbruch der Pandemie, hatte die Swisscom die Surfgeschwindigkeiten temporär erhöht. Jetzt habe man sich entschieden, das definitiv zu einzuführen, sagte Merk. Dafür sei der Netzausbau entscheidend, um den Kunden auch das höhere Tempo bieten zu können. (awp/sda/cbe)