Die Ausschreibung für die «Best of Swiss Apps»-Awards 2021 ist lanciert. Ab sofort und bis zum 6. September 2021 können App-Projekte eingereicht werden. Apps und auch Web-Apps, die in den letzten zwölf Monaten von oder für Schweizer Unternehmen gemacht wurden, können in einer oder mehreren Kategorien eingereicht werden. Es winken Trophäen in zehn Kategorien, die am 3. November 2021 im Rahmen einer festlichen Gala im Zürcher Aura überreicht werden.

Ab diesem Jahr werden die Konzepte von Mixed, Augmented & Virtual Reality unter dem Begriff Extended Reality (kurz XR) zusammengefasst. Diese Bezeichnung umfasst nicht nur bereits existierende, sondern auch künftige Formen immersiver Technologien, heisst es in einer Mitteilung.

Sonderkategorie «Conversational UI»

Virtuelle Sprachassistenten erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit – unterwegs, im Smarthome und im beruflichen Kontext. Aus diesem Grund lanciert Best of Swiss Apps gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) die Sonderkategorie «Conversational UI». Yvonne Bettkober, General Manager AWS Switzerland: «Mit unserem Engagement bei Best of Swiss Apps wollen wir als AWS einen starken Beitrag leisten, hierzulande das Ökosystem für Chatbots, Sprach-Apps und virtuelle Assistenten aufzubauen.»

Geleitet wird die neue Kategorie von dem langjährigen Jurymitglied und Technologie-Experten Stefano Mallè (Head of Technology bei AWS Switzerland). In der Kategorie eingereicht werden können Voice Skills für die Plattformen Amazon Alexa und Google Assistant sowie Chatbots und Apps mit dialogorientierter Benutzeroberfläche. (pd/cbe)