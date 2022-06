Am 2. November werden bereits zum zehnten Mal die «Best of Swiss Apps»-Awards verliehen. Auch in dieser Ausgabe werden wieder die besten und innovativsten Apps der Schweiz gesucht. Der Award ist relevanter denn je – der Bedarf an Apps steigt ungebrochen, was sich etwa an der zunehmenden Nutzung von Mobile E-Commerce und Fintech-Apps zeige, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Ziel von Best of Swiss Apps ist es, die Qualität von Schweizer Apps und mobilen Software- Ökosystemen zu fördern – indem wir herausragende Arbeiten auszeichnen, ambitionierte Auftraggeber mit fähigen Agenturen zusammenbringen und gewonnene Best Practices aktiv teilen.

Ab sofort und bis zum 29. August 2022 können interessierte Unternehmen ihre App-Projekte einreichen. Gesucht sind Apps und Web-Apps, die in den letzten zwölf Monaten von oder für Schweizer Unternehmen realisiert wurden. Es winken Trophäen in insgesamt zehn Kategorien, die am 2. November 2022 im Rahmen einer exklusiven Gala überreicht werden.

Hostpoint neuer Partner

Der Webhosting-Anbieter Hostpoint ist neuer Sponsoringpartner der Awards. Claudio Röllin, Co-Founder von Hostpoint, sagt zur Partnerschaft: «Als grösster Webhosting-Provider und Domainregistrar der Schweiz verfolgen wir die Entwicklung in der Schweizer Digitalszene sehr genau und möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass die besten Projekte auch sichtbar sind und gefeiert werden können.» Hostpoint gestellt sich damit zu den bestehenden Partnern, Magnolia, Digicomp und Swico.

Best of Swiss Apps setzt Qualitätsstandards

Die Awards zeichnen jährlich herausragende Apps - mobile Applikationen und Web-Apps - aus, die von Schweizer Unternehmen in Auftrag gegeben oder für Schweizer Unternehmen entwickelt worden sind. Damit setze Best of Swiss Apps Qualitätsstandards und richtet das Spotlight auf die Schweizer App-, Software und Mobile-Branche, heisst es in der Mitteilung.

Rund 50 Jurorinnen und Juroren in zehn Wettbewerbskategorien begutachten kompetent die eingereichten Projekte. Jede Jury bewertet die eingereichten Projekte nach verschiedenen, zusammen mit Experten erarbeiteten kategorienspezifischen Kriterien. Zu holen gibt es Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und den Master of Swiss Apps, der 2021 von Ubique Innovation für Swisstopo gewonnen wurde.

Alle weiteren Informationen finden Sie hier. (pd/mj)