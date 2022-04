Capture Media: Die Geschäftsleitung wird ausgebaut

Das im Jahr 2016 von Sandro Albin, Michel Lazecki und Franz d’Huc, gegründete Online- Marketing- und Technologie-Unternehmen Capture Media, baut gemäss einer Mitteilung die Geschäftsleitung aus. Neu dazu stossen Michel Mariani (Business Director) und Carlo Fässler (Head Tech Operations), beide seit vier Jahren bei Capture Media beschäftigt, sowie Theo Esenwein (Product Director), der seit drei Jahren im Unternehmen tätig ist.

Damit will das Unternehmen laut eigenen Angaben den weiteren Ausbau von «hochwertigen Engagement-Advertising-Kampagnen und -Produkten vorantreiben sowie der stark steigenden Nachfrage, nach der datenschutzkonformen Schweizer Tracking und Analytics Lösung Fusedeck, Rechnung tragen».

Capture Media beschäftigt derzeit 34 Mitarbeiter am Hauptsitz in Zürich und in München. (pd/tim)