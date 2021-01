Im August 2020 wurde die ZüriMobil-App lanciert – mit einem Jahr Verspätung und doppelt so teuer als geplant. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) strebten 100'000 aktive User bis Ende Jahr an. Die Agentur Maxomedia unterstützte den Launch mit einer entsprechenden Kampagne (persoenlich.com berichtete).



Das Ziel von 100'000 Nutzerinnen und Nutzern dürfte laut Tages-Anzeiger verfehlt worden sein. Auch sei es nicht gelungen, weitere Partner an Bord zu holen. «Die App klingt nach einem Flop», wird Comparis-Digitalexperte Jean-Claude Frick im Artikel zitiert. Die VBZ will sich zu konkreten Zahlen nicht äussern, sagt aber, dass das Projekt weiterentwickelt werde. Im Frühling will die VBZ informieren. (cbe)