Im Sommer 2021 eröffnet die kostenlose Informatikschule Ecole 42 Lausanne, die für alle Personen ab 18 Jahren zugänglich ist. Dabei tritt die TX Group als exklusiver Medienpartner auf, wie es in einer Mitteilung heisst. In dieser Funktion und über ihre Medienmarken helfe die Gruppe, eine breitere Bevölkerung zu erreichen – vor allem Frauen, denen die kostenlose Ausbildung für Erwachsene ohne vorherigen Berufsabschluss offenstehe. Die TX Group bringe zudem «ihre grosse Erfahrung» in der digitalen Transformation der Medienwelt ein und biete «mit ihren starken digitalen Marken» wie 20 Minuten, lematin, Tribune de Genève, 24 heures, Ricardo, tutti, car4you, Zattoo, Doodle, Jobs, Jobup, Homegate oder ImmoStreet landesweite Chancen.



Im Weiteren wird die TX Group Praktikumsplätze zur Verfügung stellen, damit die Studierenden der Ecole 42 Lausanne ihre Kompetenzen praxisnah entwickeln können. Über gemeinsame Kommunikationsmassnahmen und die Förderung des direkten Austauschs zwischen Studierenden und Partnern soll die Interaktion weiter unterstützt werden. Ziel ist es laut Mitteilung, die Studierenden mit den realen Bedingungen im beruflichen Kontext zu konfrontieren.

Pietro Supino, Präsident und Verleger der TX Group: «Die technologische Entwicklung ermöglicht in unserem Umfeld Disruptionen, die unsere traditionellen Aktivitäten herausfordern. Gleichzeitig bietet uns die Technologie Chancen, um diese Herausforderungen zu bewältigen und darüber hinaus zu wachsen. Darum investieren wir in Technologie und in technologisches Savoir Faire. Über unsere eigenen Bedürfnisse hinaus wollen wir damit einen Beitrag zur gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz leisten.» (pd/cbe)