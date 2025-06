Dreifive: Dieci beauftragt neue Digitalagentur

Publiziert am 10.06.2025

Der Pizzakurier Dieci hat nach einem Agenturpitch die Digitalagentur Dreifive mit seinen Performance- und Content-Aktivitäten beauftragt, heisst es in einer Mitteilung. Die Zusammenarbeit umfasst seit Januar 2025 sowohl die Marke Dieci als auch das Schwesterunternehmen LO!.

Dieci betreibt als Franchisegeberin ein Netzwerk von 46 Pizzakurieren, 3 Restaurants und 5 Gelaterias in der Schweiz. Das Unternehmen vertreibt zudem eigenes Gelato im Einzelhandel und in der Gastronomie. Mit dem Delivery-Konzept LO! Flavours of Asia bietet die Gruppe asiatisch inspirierte Gerichte an.

Suchmaschinenwerbung und Video-Marketing im Fokus

Dreifive übernahm zunächst die Betreuung der Search Engine Advertising-Konten, einschliesslich Google Ads und Microsoft Ads. Schwerpunkte sind die Optimierung standortbasierter Suchkampagnen sowie die Planung von Video-Kampagnen auf YouTube und Connected TV.

«Wir verfolgen das Ziel, kreative Strategien mit messbaren Ergebnissen zu verbinden», so Jolanda Kessler, Head of Digital Advertising bei Dreifive.

Social Media und SEO ab zweitem Quartal

Ab dem zweiten Quartal 2025 wird Dreifive auch die Social-Media-Kommunikation auf Instagram, Facebook und TikTok verantworten. Dies umfasst sowohl organische Inhalte als auch bezahlte Kampagnen. Zusätzlich unterstützt die Agentur beide Marken im Bereich Suchmaschinenoptimierung. (pd/awe)