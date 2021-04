Ads & Figures: Dieter Fassbender wird Director Digital

Die Digitalagentur Ads & Figures hat einen weiteren digitalen Experten im Team: Dieter Fassbender wird neu Director Digital und nimmt damit Einsitz in die Geschäftsleitung. In seinen Aufgabenbereich fallen unter anderem die fachliche und personelle Führung der digitalen Fachspezialistinnen und -spezialisten sowie die strategische Weiterentwicklung dieser Abteilung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der 46-jährige Dieter Fassbender übernehme die neue Rolle bei Ads & Figures per Mitte April. In der Digitalbranche und Agenturlandschaft ist er laut Mitteilung seit über zehn Jahren eine bekannte Grösse: Zuvor war er in diversen Funktionen bei der Goldbach Interactive (Switzerland), Mediabrands und Metapeople tätig.

Beruflich zieht es Fassbender nun erstmals nach Bern. «Ich freue mich sehr auf diese herausfordernde und spannende Aufgabe», wird Fassbender in der Mitteilung zitiert. «Ads & Figures hat sich innerhalb von kurzer Zeit zu einer der führenden Digitalagenturen der Schweiz entwickelt und holte nach nur vier Jahren den Titel ‹Digital Agency of the Year›. Nun gilt es die nächsten Meilensteine zu definieren und in die Wege zu leiten.»

Die an Fassbender rapportierende Digital Unit umfasst die Fachexpertinnen und -experten in den Bereichen SEA, SEO, Social Media Advertising, Programmatic Advertising sowie Data & Digital Analytics. Er wird die Teams in diesen Disziplinen weiter ausbauen, Prozesse optimieren und Synergie-Potenziale identifizieren. (pd/cbe)