Digitale Transformation: «Digital go» will KMU unter die Arme greifen

Das Startup Digital go will sich zwar voll und ganz der digitalen Transformation von KMU widmen. Den Gründern sei jedoch klar: «Unser Ziel ist es nicht, die Welt der KMU möglichst stark zu digitalisieren – unser Ziel ist es vielmehr, die Chancen und Möglichkeiten, welche sich dank der Digitalisierung gerade für KMU eröffnen, zu erkennen und für jeden Kunden einzeln individuell auszuschöpfen», erklärt Marco Kohler, Mitgründer von Digital go, in einer Mitteilung.

Die Firma Digital go will digitale Transformation «einfach, gewinnbringend und effizient» machen. Dafür nutzt das Team laut der Mitteilung ein eigenes Analysetool. «Wir haben ein hochspezialisiertes Partner-Netzwerk und sind dennoch unabhängig», heisst es weiter. Digital go lege Wert auf Transparenz und Vertrauen. «Wir, das sind drei junge Gründer mit einem Ziel: Die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung für Betriebe zu nutzen – wenn es wirtschaftlich Sinn macht. Damit Unternehmen von einer individualisierten Digitalisierung nachhaltig profitieren». (pd/eh)