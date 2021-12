Dept, eine der am schnellsten wachsenden Digitalagenturen weltweit, vereint immer mehr Agenturen unter einem Dach. So nun auch die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Agentur Feed, die sich auf hochpersonalisierten, skalierbaren Digital-Content spezialisiert hat, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie arbeitet unter anderem für Marken wie Ebay, Aesop, Gumtree und Ancestry.com. Durch den Zusammenschluss mit Dept möchte Feed sein globales Wachstum beschleunigen. Mit an Bord kommen 200 Digitalexpertinnen und -Experten an den Standorten Berlin, Paris, London, Manchester, San Francisco, Toronto und Sydney.

Feed unterstützt Marken und Werbetreibende bei der Stärkung von Kundinnen und Kunden beziehungenwährend des gesamten Lebenszyklus. Die firmeneigene Creative Automation und Omnichannel-Technologie bedient sich einer Vielzahl an Interaktionsdatenpunkten und nutztdiese kanalübergreifend in CRM, Onsite-, Social- und Digitalwerbung. So werden für all diese Kanäle Hunderttausende von effektiven Massnahmen pro Monat generiert und umgesetzt - und dadurch skalierbares Testing, dynamische Optimierung und wirklich personalisierte Kommunikation ermöglicht.

«Feeds-Mitarbeitende, Fähigkeiten und Tools ergänzen unsere Digital Marketing Aktivitätenideal», sagt Tobias Scholz, Director Digital Marketing bei Dept Schweiz. «Wir sehen auch in der Schweiz noch sehr viele Möglichkeiten für grössere Unternehmen, im Bereich Creative Production kanalübergreifende Lösungen zu finden, die der zunehmenden Komplexität auf allen Ebenen Rechnung tragen. Insbesondere die hoch skalierbaren Creative Content Productionsvon Feed bringen uns beim Thema Data Driven Creative auf ein noch höheres Level». (pd/wid)